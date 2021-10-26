NASA знайшло першу можливу планету за межами нашої галактики

Можливого кандидата на екзопланету знайшли у спіральній галактиці Вир. Наразі вчені виявили понад чотири тисячі екзопланет, але всі вони — в Чумацькому Шляху. Це означає, що майже всі вони перебувають на відстані менше ніж 3 тисячі світлових років від Землі. Учені вважають, що відстань до екзопланети, яку вони, імовірно, виявили в сусідній галактиці, становить приблизно 28 мільйонів світлових років.

Науковці вважають, що ця планета буде розміром із Сатурн, хоча вона обертається навколо своєї нейтронної зірки або чорної діри приблизно на вдвічі більшій відстані, ніж Сатурн від Сонця.

Здебільшого екзопланети виявляють під час спостереження за невеликими провалами світла, які відбуваються, коли планети проходять перед своєю зіркою. Вивчаючи характеристики цих провалів, учені можуть встановити їхній розмір і близькість до Сонця. Ця потенційна планета оберталась довкола зірки із зіркою-компаньйоном, яка приблизно у 20 разів масивніша за Сонце.

Однак вчені поки не можуть підтвердити, що кандидат справді є першою планетою, виявленою за межами галактики Чумацький Шлях. Однією з проблем є те, що планеті потрібно близько 70 років, щоб знову пройти перед зіркою, тобто найближчим часом побачити затемнення від неї не вдасться.

«На жаль, аби підтвердити, що це планета, нам, імовірно, доведеться чекати десятиліття, щоб побачити ще один транзит», — сказала співавтор Ніа Імара з Каліфорнійського університету в Санта-Крузі.