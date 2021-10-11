Hubble зробив знімок галактики, у якій швидко утворюються нові зірки

Телескоп Hubble зробив фотографію спіральної галактики NGC 4666, розташовану в сузірʼї Діва, приблизно за 80 мільйонів світлових років від Землі.
Світлину опублікував сайт обсерваторії Європейського космічного агентства.
У галактиці нині триває так званий спалах зореутворення — період інтенсивного формування зірок. Він спричиняє в NGC 4666 екстремальну «галактичну погоду», відому як «супервітер», або переміщення гігантської кількості газу з центру галактики в космос.
У порівнянні з іншими, галактика зі спалахом зореутворення швидше формує зірки.
«Супервітер» — це результат рушійних вітрів від масивних зірок із нетривалим періодом життя, що утворилися під час спалаху зореутворення в NGC 4666, а також надзвичайно енергійних вибухів наднових.
Два таких вибухи наднових помітили в NGC 4666 протягом останнього десятиліття — у 2014 та 2019 роках.
Відкривачем спіральної галактики NGC 4666 є британський астроном німецького походження Фрідріх Вільгельм Гершель, який уперше побачив обʼєкт 22 лютого 1784 року.
- У жовтні Hubble зняв «танець» двох спіральних галактик.
- В кінці вересня Hubble зробив фотографію спіральної галактики NGC 5728, розташованої в сузірʼї Терезів.
- У серпні Hubble показав спіральну галактику в сузірʼї Піч, а до цього галактику в сузірʼї Годинники.