Hubble зробив знімок галактики, у якій швидко утворюються нові зірки

Телескоп Hubble зробив фотографію спіральної галактики NGC 4666, розташовану в сузірʼї Діва, приблизно за 80 мільйонів світлових років від Землі.

Світлину опублікував сайт обсерваторії Європейського космічного агентства.

У галактиці нині триває так званий спалах зореутворення — період інтенсивного формування зірок. Він спричиняє в NGC 4666 екстремальну «галактичну погоду», відому як «супервітер», або переміщення гігантської кількості газу з центру галактики в космос.

У порівнянні з іншими, галактика зі спалахом зореутворення швидше формує зірки.

Спіральна галактика NGC 4666 у сузірʼї Діва. ESA/Hubble & NASA, O. Graur

«Супервітер» — це результат рушійних вітрів від масивних зірок із нетривалим періодом життя, що утворилися під час спалаху зореутворення в NGC 4666, а також надзвичайно енергійних вибухів наднових.

Два таких вибухи наднових помітили в NGC 4666 протягом останнього десятиліття — у 2014 та 2019 роках.

Відкривачем спіральної галактики NGC 4666 є британський астроном німецького походження Фрідріх Вільгельм Гершель, який уперше побачив обʼєкт 22 лютого 1784 року.