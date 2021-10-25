У Судані після повалення перехідного уряду оголосили надзвичайний стан

У Судані 25 жовтня оголосили надзвичайний стан після того, як у країні стався державний переворот. Сили безпеки заарештували премʼєр-міністра Абдаллу Хамдока та інших членів перехідного уряду.
Про це повідомляє Reuters.
У телевізійному зверненні високопоставлений військовий Судану генерал Абдель-Фаттах Бурхан заявив, що розпустив Суверенну раду — цивільно-військовий правлячий орган і перехідний уряд.
Водночас на вулиці країни вийшли тисячі демонстрантів, які намагаються «протистояти» військовому перевороту.
Аль-Бурхан пообіцяв, що Судан і надалі дотримуватиметься міжнародних угод, а через деякий час країна може повернутися до цивільного правління. Це може статися після виборів, які мають відбутися у липні 2023 року.
Тим часом речник МЗС України Олег Ніколенко закликав українців утриматися від подорожей у Судан.
Нагадаємо, 21 вересня у Судані провалилася невдала спроба держперевороту. Тоді влада заарештувала 40 функціонерів і прихильників режиму колишнього президента Судану Омара аль Башира.
У Судані останнім часом триває напруженість між військовими та цивільними групами, які не можуть поділити владу після того, як у 2019 році скинули з посади диктатора Омара аль Башира. Прихильники одних та других влаштовують протести та звинувачують одні одних у захопленні влади. Минулого місяця спроба чергового держперевороту провалилася.
- Колишнього президента Судану Омара аль Башира, який керував країною майже 30 років, розшукував Міжнародний кримінальний суд. Однак протестувальники, які скинули його з посади під час мітингів 2019 року, відмовилися передавати диктатора до МКС. Через деякий час транзитна влада все ж дала згоду на видачу експрезидента Міжнародному суду, але після того, як проти нього завершать розслідування всередині країни. 11 серпня влада Судану погодилася передати Міжнародному кримінальному суду колишнього диктатора Омара аль Башира.