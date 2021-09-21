У Судані військові здійснили невдалу спробу держперевороту — затримано майже 40 офіцерів

Влада Судану повідомила, що у країні сталася невдала спроба державного перевороту, який намагалася здійснити група військових.
Про це інформує телеканал Al Arabiya з посиланням на джерело в уряді країни.
Член правлячої військово-цивільної ради Мохаммед аль Фіки Суліман заявив, що путч провалився, тож зараз «армія і регулярні війська тримають ситуацію під контролем». Також відомо, що на вулицях Хартуму зʼявилися танки.
Командування збройних сил і правляча у країні Суверенна рада закликали громадян «стати на захист країни та захистити перехідний період». При цьому, як повідомляє телеканал, Кабмін і члени ради продовжують працювати у звичайному режимі.
За попередніми даними, за спробою держперевороту стоїть група функціонерів і прихильників режиму колишнього президента Судану Омара аль Башира. За даними CNN, наразі уже затримано майже 40 офіцерів бронетанкових військ. Путчисти, зокрема, планували захопити будівлю держрадіостанції, проте не змогли це здійснити.
- Колишнього президента Судану Омара аль Башира, який керував країною майже 30 років, розшукував Міжнародний кримінальний суд. Однак протестувальники, які скинули його з посади під час мітингів 2019 року, відмовилися передавати диктатора до МКС. Через деякий час транзитна влада все ж дала згоду на видачу експрезидента до Міжнародного суду, але після того, як проти нього завершать розслідування всередині країни. 11 серпня влада Судану погодилася передати Міжнародному кримінальному суду колишнього диктатора Омара аль Башира.