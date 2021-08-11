Судан передасть колишнього диктатора аль Башира Міжнародному кримінальному суду

Влада Судану погодилася передати Міжнародному кримінальному суду колишнього диктатора Омара аль Башира.

Про це заявила міністр закордонних справ країни Маріам аль Махді, пише AFP.

«Кабмін вирішив передати розшукуваних посадових осіб Міжнародному кримінальному суду», — зазначила вона.

МКС звинувачує аль Башира в геноциді, воєнних злочинах і злочинах проти людяності в Дарфурі. Він перебуває у розшуку ще з 2009 року, коли суд видав ордер на його арешт.

Що таке Дарфурський конфлікт?

У 2003—2004 роках у суданському регіоні Дарфур спалахнув етнічний конфлікт між арабами та темношкірими африканцями. На боці центральної влади виступили угруповання «Джанджавід», які були сформовані з місцевих арабських кочівників. Вони спалювали селища, ґвалтували жінок, грабували людей та здійснювали масові вбивства.

Мирну угоду між сторонами конфлікту було підписано у травні 2006 року, однак деякі збройні зіткнення все одно продовжувались. За даними міжнародних організацій, під час сутичок загинули щонайменше 300 тисяч людей, понад 2 мільйони стали біженцями.