Судан передаст бывшего диктатора аль-Башира Международному уголовному суду

Власти Судана согласились передать Международному уголовному суду бывшего диктатора Омара аль-Башира.

Об этом заявила министр иностранных дел страны Мариам аль-Махди, пишет AFP.

«Кабмин решил передать разыскиваемых должностных лиц Международному уголовному суду», — отметила она.

МУС обвиняет аль-Башира в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в Дарфуре. Он находится в розыске еще с 2009 года, когда суд выдал ордер на его арест.

Что такое Дарфурский конфликт?

В 2003-2004 годах в суданском регионе Дарфур вспыхнул этнический конфликт между арабами и чернокожими африканцами. На стороне центральной власти выступили группировки «Джанджавид», которые были сформированы из местных арабских кочевников. Они сжигали селения, насиловали женщин, грабили людей и осуществляли массовые убийства.

Мирное соглашение между сторонами конфликта было подписано в мае 2006 года, однако некоторые вооруженные столкновения все равно продолжались. По данным международных организаций, в ходе столкновений погибли по меньшей мере 300 тысяч человек, более 2 млн стали беженцами.