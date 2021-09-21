В Судане военные совершили неудачную попытку госпереворота — задержаны около 40 офицеров

Власти Судана сообщают, что в стране произошла неудачная попытка государственного переворота, совершенного группой военных.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в правительстве страны.

Член правящего военно-гражданского совета Мохаммед аль-Фики Сулиман заявил, что путч провалился, поэтому сейчас «армия и регулярные войска держат ситуацию под контролем». Также известно, что на улицах Хартума появились танки.

Командование вооруженными силами и руководящий страной Суверенный совет призвали граждан «встать на защиту страны и защитить переходный период». При этом, как сообщает канал, Кабмин и члены совета продолжают работать в обычном режиме.

По предварительным данным, за попыткой госпереворота стоит группа функционеров и сторонников режима бывшего президента Судана Омара аль-Башира. По данным CNN, уже задержали около 40 офицеров бронетанковых войск. Путчисты, среди прочего, планировали захватить здание госрадиостанции, однако им это не удалось.