У Судані невідомі озброєні люди затримали низку міністрів, прем’єра тримають під домашнім арештом

У Судані група невідомих озброєних людей захопила низку членів уряду країни. Прем’єр-міністра Абдалу Хамдока тримають під домашнім арештом.
Про це пише Reuters.
Наразі офіційного підтвердження та коментарів від військових у Судані не надходило. Телебачення в країні працює у звичному режимі, але, за даними місцевих, інтернет у столиці країни відключили.
Невідомі затримали чотирьох міністрів та помістили Хамдока під домашній арешт після того, як представники цивільного уряду Судану закликали жителів країни вийти на вулиці, щоб протистояти спробам військового перевороту.
Окрім Хамдока та міністрів, ЗМІ повідомляють і про затримання низки губернаторів та очільників політичних партій.
У Судані останнім часом триває напруженість між військовими та цивільними групами, які не можуть поділити владу після того, як у 2019 році скинули з посади диктатора Омара аль Башира. Прихильники одних та других влаштовують протести та звинувачують один одного в захопленні влади. Минулого місяця спроба чергового держперевороту провалилася.
- Колишнього президента Судану Омара аль Башира, який керував країною майже 30 років, розшукував Міжнародний кримінальний суд. Однак протестувальники, які скинули його з посади під час мітингів 2019 року, відмовилися передавати диктатора до МКС. Через деякий час транзитна влада все ж дала згоду на видачу експрезидента Міжнародному суду, але після того, як проти нього завершать розслідування всередині країни. 11 серпня влада Судану погодилася передати Міжнародному кримінальному суду колишнього диктатора Омара аль Башира.