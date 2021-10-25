У Судані невідомі озброєні люди затримали низку міністрів, прем’єра тримають під домашнім арештом

У Судані група невідомих озброєних людей захопила низку членів уряду країни. Прем’єр-міністра Абдалу Хамдока тримають під домашнім арештом.

Про це пише Reuters.

Наразі офіційного підтвердження та коментарів від військових у Судані не надходило. Телебачення в країні працює у звичному режимі, але, за даними місцевих, інтернет у столиці країни відключили.

Невідомі затримали чотирьох міністрів та помістили Хамдока під домашній арешт після того, як представники цивільного уряду Судану закликали жителів країни вийти на вулиці, щоб протистояти спробам військового перевороту.

Окрім Хамдока та міністрів, ЗМІ повідомляють і про затримання низки губернаторів та очільників політичних партій.

У Судані останнім часом триває напруженість між військовими та цивільними групами, які не можуть поділити владу після того, як у 2019 році скинули з посади диктатора Омара аль Башира. Прихильники одних та других влаштовують протести та звинувачують один одного в захопленні влади. Минулого місяця спроба чергового держперевороту провалилася.