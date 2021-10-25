В інтернеті почали продавати фейкову «Дію». Мінцифри нагадало про кримінальну відповідальність

В інтернеті почали поширювати на продаж фейковий додаток «Дія», в якому можна згенерувати будь-які електронні документи. У Мінцифри нагадали, що за це передбачена кримінальна відповідальність, а самі документи не є дійсними.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Розробники створили фейковий додаток лише для операційної системи Android. Файл для встановлення додатку надсилають лише за гроші. У самому додатку можна самостійно редагувати дані та отримати різні документи, зокрема паспорт або COVID-сертифікат.

Федоров зазначив, що ці документи видають абсолютно недійсні QR-коди. Відповідна перевірка відразу покаже, що документи фейкові.

«І для тих, хто купує подібні «сервіси»: будьте обережні, можна потрапити під статтю «підробка документів», — нагадав міністр.