В інтернеті почали продавати фейкову «Дію». Мінцифри нагадало про кримінальну відповідальність

В інтернеті почали поширювати на продаж фейковий додаток «Дія», в якому можна згенерувати будь-які електронні документи. У Мінцифри нагадали, що за це передбачена кримінальна відповідальність, а самі документи не є дійсними.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.
Розробники створили фейковий додаток лише для операційної системи Android. Файл для встановлення додатку надсилають лише за гроші. У самому додатку можна самостійно редагувати дані та отримати різні документи, зокрема паспорт або COVID-сертифікат.
Федоров зазначив, що ці документи видають абсолютно недійсні QR-коди. Відповідна перевірка відразу покаже, що документи фейкові.
«І для тих, хто купує подібні «сервіси»: будьте обережні, можна потрапити під статтю «підробка документів», — нагадав міністр.
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