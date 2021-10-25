В интернете начали продавать фейковую «Дію». Минцифры напомнило об уголовной ответственности

В интернете начали распространять на продажу фейковое приложение «Дія», в котором можно сгенерировать любые электронные документы. В Минцифры напомнили, что за это предусмотрена уголовная ответственность, а сами документы не действительны.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
Разработчики создали фейковое приложение только для операционной системы Android. Файл для установки приложения присылают только за деньги. В приложении можно самостоятельно редактировать данные и получить различные документы, в частности паспорт или COVID-сертификат.
Федоров отметил, что эти документы выдают недействительные QR-коды. Соответствующая проверка сразу покажет, что документы фейковые.
«И для тех, кто покупает подобные «сервисы»: будьте осторожны, можно попасть под статью «подделка документов», — напомнил министр.
- В Украине участились случаи приобретения поддельных международных свидетельств о вакцинации и справок о противопоказаниях к прививке, в частности в Харьковской области разоблачили дельцов, которые подделали более 40 тысяч ПЦР-тестов и COVID-сертификатов.
- В связи с этим 22 сентября Кабмин поддержал усиление ответственности в виде штрафов и лишения свободы за подделку документов о вакцинации.
- Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что полиция открыла почти 800 уголовных производств за подделку COVID-сертификатов и результатов ПЦР-тестов.