Уряд Австрії схвалив законопроєкт про «асистоване самогубство». Що він передбачає

Кабінет міністрів Австрії погодив законопроєкт щодо надання громадянам права на пасивну добровільну евтаназію або «асистоване самогубство», коли пацієнт з невиліковною хворобою самостійно приймає смертоносний препарат за лікарського схвалення та сприяння.

Про це повідомляє Австрійське агентство Преси.

Якщо парламент схвалить законопроєкт, то з 2022 року кожен «охочий» може особисто скласти «розпорядження про смерть». Право на це матимуть тяжкохворі чи невиліковно хворі люди, які повинні бути повнолітніми та здатними самостійно ухвалювати рішення.

Для неповнолітніх «асистоване самогубство» залишатиметься під забороною.

Також важливо, аби лікар підтвердив, що людина дійсно невиліковна і що вона свідомо ухвалює рішення. Пасивна евтаназія — це коли людина отримує препарат в аптеці та самостійно його приймає, а активна — коли лікар робить хворому смертельну інʼєкцію. Остання наразі заборонена в Австрії, і згаданий законопроєкт також не передбачає дозволу на неї.