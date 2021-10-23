Правительство Австрии одобрило законопроект об «ассистированом самоубийстве». Что он предусматривает

Кабинет министров Австрии согласовал законопроект о предоставлении гражданам права на пассивную добровольную эвтаназию или «асистоване самоубийство», когда пациент с неизлечимой болезнью самостоятельно принимает смертоносный препарат по лекарственного одобрение и содействие.

Об этом сообщает «Австрийское агентство печати».

Если парламент одобрит законопроект, то с 2022 каждый «желающий» может лично составить «распоряжение о смерти». Право на это будут тяжелобольные или неизлечимо больные люди, которые должны быть совершеннолетними и способными самостоятельно принимать решения.

Для несовершеннолетних «асистоване самоубийство» будет оставаться под запретом.

Также важно, чтобы врач подтвердил, что человек действительно неизлечима и что она сознательно принимает решение. Пассивная эвтаназия — это когда человек получает препарат в аптеке и самостоятельно его принимает, а активная — когда врач делает больному смертельную инъекцию. Последняя сейчас запрещена в Австрии и упомянутый законопроект также не предусматривает разрешения на нее.