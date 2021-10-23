Радниця міністра енергетики пояснила, чи вигідно Україні прокачувати додаткові обcяги газу у Європу зі знижкою для Росії

Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль назвала розумною пропозицію Володимира Зеленського надати Росії 50% знижку для додаткового транзиту газу у Європу.

Втім вона зазначила, що для транспортування у Європу додаткових обсягів газу через ГТС України на спеціальних умовах знадобиться спільна робота НКРЕКП, Оператора ГТС України та НАК «Нафтогаз».

«Саме вони можуть терміново визначити спеціальні умови транспортування додаткових обсягів природного газу газотранспортною системою України до країн Європейського Союзу у період опалювального сезону 2021—2022 років», — зазначила дипломат в інтервʼю «Радіо Свобода».

«Я думаю, що це зараз дуже розумний хід. Тому що це дійсно зроблено, щоб допомогти Європі і Україні пройти цю критичну зиму. Насправді знижка запропонована всім, хто готовий постачати через Україну газ понад законтрактовані обсяги. І Україна готова надати додаткових обсягів в тих межах, в яких здатна прокачати українська газотранспортна система», — наголосила радниця міністра.

Вона пояснила, що такий крок повинен вплинути на наявність газу на європейському ринку, на ціни і на можливість проходження зими.

«Рівень газу в європейських газових сховищах перебуває на 86% від звичайної норми. А рівень газу в газосховищах «Газпрому» — це 25%. І якщо «Газпром» дійсно свідомий того, що в нього є газ, а це не просто слова, то в них є можливості заповнити свої газові сховища і також забезпечити Європу тим газом, який вони говорили, що готові качати через «Північний потік — 2» і не шантажувати цим Європу», — зазначила Зеркаль та додала, що це може стати грамотним кроком перед самітом «Великої двадцятки», який має пройти 30—31 жовтня.

На запитання, чи вигідно Україні прокачувати великі обсяги газу за дешевим тарифом, Зеркаль відповіла, що «це рішення більше про політику, аніж про економіку, тому в цих обставинах, це питання балансування інтересів».

«Дійсно «Нафтогазу» доведеться витратити певні гроші, які вони могли б отримати, але ці кошти все одно залишаться в Україні — їх отримає Оператор газотранспортної системи», — зазначила Зеркаль.

Нагадаємо, Україна пропонує Європі додатковий транзит 55 млрд кубометрів газу за «спеціальними умовами».