Ляшко назвав умову для скасування карантину — 70% вакцинованого населення

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, за якої умови в Україні скасують карантин. Для цього потрібно досягнути 70% вакцинованого населення.

Про це він повідомив в ефірі «Свободи слова».

За його словами, європейські країни змогли досягнути цього показника протягом 4-5 місяців. Для вакцинації інших 30% держава використовує певні заходи.

«Країни європейського регіону, які почали вакцинацію, за 4-5 місяців дійшли до порога 70%. Решта підсилюють роль держави, втручання для того, щоб збільшити кількість вакцинованих серед 30%, які не хочуть або бояться», — сказав Ляшко.

Міністр наголосив, що Україна повинна досягнути цього показника. Лише після цього можна скасовувати карантинні заходи.