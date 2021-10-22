Ляшко назвав умову для скасування карантину — 70% вакцинованого населення

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, за якої умови в Україні скасують карантин. Для цього потрібно досягнути 70% вакцинованого населення.
Про це він повідомив в ефірі «Свободи слова».
За його словами, європейські країни змогли досягнути цього показника протягом 4-5 місяців. Для вакцинації інших 30% держава використовує певні заходи.
«Країни європейського регіону, які почали вакцинацію, за 4-5 місяців дійшли до порога 70%. Решта підсилюють роль держави, втручання для того, щоб збільшити кількість вакцинованих серед 30%, які не хочуть або бояться», — сказав Ляшко.
Міністр наголосив, що Україна повинна досягнути цього показника. Лише після цього можна скасовувати карантинні заходи.
- Потрапляння одразу кількох областей до «червоної» зони карантину збільшило попит на вакцинацію, лише за попередню добу щеплення отримали майже 270 тисяч осіб. Вакцинальна інфраструктура виходить на свої максимальні потужності, але препаратів достатньо, щоб не переривати процес. Крім того, до кінця року Україна гарантовано має отримати ще як мінімум 16 мільйонів доз вакцини проти коронавірусної хвороби.
- Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко доручив головному державному санітарному лікарю створити комісію, яка розглядатиме випадки складного перебігу коронавірусу або летальних випадків від COVID-19 у вакцинованих людей. Таким чином фахівці хочуть визначити, у кого були фіктивні довідки про вакцинацію.