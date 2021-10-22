Пік смертності від COVID тільки починається. Секретар РНБО закликав українців вакцинуватися

Україна тільки починає входити у пік нової хвилі коронавірусу, через що з кожним днем зростатиме кількість летальних випадків серед COVID-хворих.
Секретар Ради національної безпеки та оборони прогнозує, що найближчим часом в Україні буде понад тисячу смертей за добу.
«Ми зараз тільки починаємо з вами входити в цей пік епідемії і велика проблема є на сьогоднішній день, коли люди, не вакцинуючись, потрапляють у лікарні. Через це ми маємо рекорд по людям, які померли від ковіду. Це дуже страшна ситуація. На превеликий жаль, кількість людей, які будуть гинути від COVID-19, може перевалити за тисячу осіб на добу», — наголосив Данілов.
Він наголосив, що понад 99% летальних випадків фіксують саме серед невакцинованих пацієнтів.
«Ті, хто відправляються на кладовища, це люди, які не вакцинувалися. Це 99,9% людей, які не прищепилися. Якщо далі, хтось хоче відправляти своїх родичів і близьких туди, то можете продовжувати робити вигляд, що вакцинуватися не треба», — додав секретар РНБО.
Очільник РНБО нагадав, що наразі в Україні в достатній кількості є якісні вакцини та створені всі умови для отримання щеплень.
Також під час засідання Радбезу міністру охорони здоровʼя доручили виконати програму з вакцинації.
«Ляшко має забезпечити виконання програми з вакцинації, яка була ухвалена раніше. Президент ставив завдання, щоб вона була виконана максимально в стислі терміни, до Нового року лишається 70 днів», — наголосив секретар РНБО.
- Потрапляння одразу кількох областей до «червоної» зони карантину збільшило попит на вакцинацію, лише за попередню добу щеплення отримали майже 270 тисяч осіб. Вакцинальна інфраструктура виходить на свої максимальні потужності, але препаратів достатньо, щоб не переривати процес. Крім того, до кінця року Україна гарантовано має отримати ще як мінімум 16 мільйонів доз вакцини проти коронавірусної хвороби.
- Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко доручив головному державному санітарному лікарю створити комісію, яка розглядатиме випадки складного перебігу коронавірусу або летальних випадків від COVID-19 у вакцинованих людей. Таким чином фахівці хочуть визначити, у кого були фіктивні довідки про вакцинацію.