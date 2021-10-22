Пик смертности от COVID только начинается. Секретарь СНБО призвал украинцев вакцинироваться

Украина только начинает входить в пик новой волны коронавируса, из-за чего с каждым днем будет расти количество летальных случаев среди COVID-больных.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны прогнозирует, что в ближайшее время в Украине будет более тысячи смертей за сутки.

«Мы сейчас только начинаем с вами входить в этот пик эпидемии, и большая проблема на сегодняшний день, когда не вакцинированные люди попадают в больницы. Поэтому мы имеем рекорд по людям, которые умерли от ковида. Это очень страшная ситуация. К большому сожалению, количество людей, которые будут погибать от COVID-19 может перевалить за тысячу человек в сутки», — отметил Данилов.

Он подчеркнул, что более 99% летальных случаев фиксируют именно среди невакцинированных пациентов.

«Те, кто отправляются на кладбища, это люди, которые не вакцинировались. Это 99,9% людей, которые не привились. Если и дальше кто-то хочет направлять своих родственников и близких туда, то можете продолжать делать вид, что вакцинироваться не надо», — добавил секретарь СНБО.

Глава СНБО напомнил, что сейчас в Украине в достаточном количестве есть качественные вакцины и созданы все условия для получения прививок.