Усиление карантина увеличило спрос на вакцинацию. До конца года Украина получит еще 16 млн доз Pfizer и Moderna

Попадание сразу нескольких областей в «красную» зону карантина увеличило спрос на вакцинацию, только за минувшие сутки прививки получили почти 270 тысяч человек. Прививочная инфраструктура выходит на свои максимальные мощности, но препаратов достаточно, чтобы не прерывать процесс.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью телеканалу «Дом».

«Уже третий день подряд мы бьем рекорды по количеству проведенных прививок. Каждая проведенная вакцинация — это защищенная жизнь, и это действительно хорошие новости», — отметил главный санврач.

По его словам, риска недостатка вакцин или прерывания вакцинальной кампании в Украине нет. Кроме того, ожидаются новые поставки препаратов, в частности 15 млн доз вакцин Pfizer до конца года.

Кроме того, ожидаются поставки вакцин в рамках инициативы COVAX. Скорее всего, это будет вакцина Moderna.