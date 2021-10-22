Посилення карантину збільшило попит на вакцинацію. До кінця року Україна отримає ще 16 млн доз Pfizer та Moderna

Потрапляння одразу кількох областей до «червоної» зони карантину збільшило попит на вакцинацію, лише за попередню добу щеплення отримали майже 270 тисяч осіб. Вакцинальна інфраструктура виходить на свої максимальні потужності, але препаратів достатньо, щоб не переривати процес.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтервʼю телеканалу «Дом».

«Уже третій день поспіль ми б’ємо рекорди за кількістю проведених щеплень. Кожна проведена вакцинація — це захищене життя, і це дійсно хороші новини», — зазначив головний санлікар.

За його словами, ризику нестачі вакцин або переривання вакцинальної кампанії в Україні немає. Крім того, очікуються нові поставки препаратів, зокрема 15 млн доз вакцин Pfizer до кінця року.

Крім того, очікуються поставки вакцин в рамках ініціативи COVAX. Найімовірніше, це буде вакцина Moderna.