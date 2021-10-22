Ляшко назвал условие отмены карантина — 70% вакцинированного населения

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, при каком условии в Украине отменят карантин. Для этого нужно достичь 70% вакцинированного населения.

Об этом он сообщил в эфире «Свободы слова».

По его словам, европейские страны смогли достичь этого показателя в течение 4-5 месяцев. Для вакцинации остальных 30% государство использует определенные меры.

«Страны европейского региона, которые начали вакцинацию, за 4-5 месяцев дошли до порога 70%. Остальные усиливают роль государства, вмешательства для того, чтобы увеличить количество вакцинированных среди 30%, которые не хотят или боятся», — сказал Ляшко.

Министр отметил, что Украина должна достичь этого показателя. Только после этого можно отменять карантинные меры.