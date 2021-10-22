В Україну прибула третя партія військової допомоги від США. Що нового отримали ЗСУ

В Україну прибула третя партія додаткової військової допомоги від Сполучених Штатів Америки вартістю $60 млн. Серед вантажу є боєприпаси, протитанкова і високоточна зброя, а також медичне обладнання.
Літак з партією допомоги у міжнародному аеропорту «Бориспіль» зустріли чиновники Міністерства оборони.
Нещодавно, 10 та 18 жовтня, до України доставилии попередні дві партії вантажу.
Міжнародна безпекова допомога на $60 млн стала можливою завдяки домовленостям, досягнутим під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до США. Вона надана додатково до раніше погодженого обсягу у $250 млн.
- 1 вересня в Білому домі відбулася зустріч Зеленського і Байдена. Вона тривала понад дві години. За результатами зустрічі пресконференції не було, але обидві сторони опублікували спільну заяву, яка стосується реформ, оборонної допомоги, поглиблення співпраці у військовій і економічній сферах.
- 22 вересня комітет з правил Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік, зокрема й збільшення безпекової допомоги Україні на $50 мільйонів. Якщо в грудні законопроєкт ухвалять, Україна загалом отримає $300 мільйонів допомоги.