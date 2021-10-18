Боєприпаси і медзасоби. В Україну прибув другий військовий вантаж від США

До міжнародного аеропорту «Бориспіль» зі США прибув другий вантаж технічної допомоги за програмою підтримки Збройних сил України.
Про це повідомив полковник медичної служби, уповноважений командування ЗСУ Олександр Матійчук, передає телеканал «Дом».
Другий вантаж включає в себе медичні засоби та озброєння з боєприпасами.
В рамках програми Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, боєприпаси, високоточне озброєння і засоби радіолокаційного спостереження. Загальна вартість допомоги — $60 млн. Вантажі надійдуть кількома партіями.
- Перший вантаж прибув до України 10 жовтня. Тоді доставили озброєння.
- 1 вересня в Білому домі відбулася зустріч Зеленського і Байдена. Вона тривала трохи понад дві години. За результатами зустрічі пресконференції не було, але обидві сторони опублікували спільну заяву, яка стосується реформ, оборонної допомоги, поглиблення співпраці у військовій і економічній сферах.
- 22 вересня комітет з правил Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік, зокрема й збільшення безпекової допомоги Україні на $50 мільйонів. Якщо в грудні законопроєкт ухвалять, Україна загалом отримає $300 мільйонів допомоги.