Боєприпаси і медзасоби. В Україну прибув другий військовий вантаж від США

До міжнародного аеропорту «Бориспіль» зі США прибув другий вантаж технічної допомоги за програмою підтримки Збройних сил України.

Про це повідомив полковник медичної служби, уповноважений командування ЗСУ Олександр Матійчук, передає телеканал «Дом».

Другий вантаж включає в себе медичні засоби та озброєння з боєприпасами.

В рамках програми Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, боєприпаси, високоточне озброєння і засоби радіолокаційного спостереження. Загальна вартість допомоги — $60 млн. Вантажі надійдуть кількома партіями.