Боеприпасы и медсредства. В Украину прибыл второй военный груз от США

В международный аэропорт «Борисполь» из США прибыл второй груз технической помощи по программе поддержки Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил полковник медицинской службы, уполномоченный командования ВСУ Александр Матийчук, передает телеканал «Дом».
Второй груз включает в себя медицинские средства и вооружение с боеприпасами.
В рамках программы Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения. Общая стоимость помощи — $60 млн. Грузы поступят несколькими партиями.
- Первый груз прибыл в Украину 10 октября. Тогда доставили вооружение.
- 1 сентября в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Байдена. Она длилась чуть более 2 часов. По результатам встречи пресс-конференции не было, но обе стороны опубликовали совместное заявление, которое касается реформ, оборонной помощи, углубления сотрудничества в военной и экономической сферах.
- 22 сентября Комитет по правилам Палаты представителей США одобрил поправки к проекту оборонного бюджета США на 2022 год, в том числе увеличение помощи Украине в сфере безопасности на $50 миллионов. Если в декабре законопроект примут, Украина получит $300 миллионов помощи.