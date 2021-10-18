Боеприпасы и медсредства. В Украину прибыл второй военный груз от США

В международный аэропорт «Борисполь» из США прибыл второй груз технической помощи по программе поддержки Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил полковник медицинской службы, уполномоченный командования ВСУ Александр Матийчук, передает телеканал «Дом».

Второй груз включает в себя медицинские средства и вооружение с боеприпасами.

В рамках программы Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения. Общая стоимость помощи — $60 млн. Грузы поступят несколькими партиями.