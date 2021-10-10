Украина получила от США груз с медицинским имуществом, вооружением и средствами радиолокации. Общая стоимость помощи — $60 млн

В международный аэропорт «Борисполь» прибыл самолет с грузом дополнительной помощи в сфере безопасности от правительства США.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
«Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов», — говорится в сообщении.
Как уточнили в Минобороны, грузы поступают несколькими партиями, это одна из них.
С 2014 года Украина получила материально-техническую поддержку от США на общую сумму более $2 миллиардов.
- 1 сентября в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Байдена. Она длилась чуть более 2 часов. По результатам встречи пресс-конференции не было, но обе стороны опубликовали совместное заявление, которое касается реформ, оборонной помощи, углубления сотрудничества в военной и экономической сферах.
- Зеленский заявил, что доволен результатом переговоров, а совместное заявление назвал «очень мощным».
- 22 сентября Комитет по правилам Палаты представителей США одобрил поправки к проекту оборонного бюджета США на 2022 год, в том числе увеличение помощи Украине в сфере безопасности на $50 миллионов. Если в декабре законопроект примут, Украина получит $300 миллионов помощи.