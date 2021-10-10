Україна отримала від США вантаж із медичним майном, озброєнням та засобами радіолокації. Загальна вартість допомоги — $60 млн

До міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибув літак із вантажем додаткової безпекової допомоги від уряду США.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.
«Окрім раніше погодженого обсягу у 250 млн доларів, Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на 60 млн доларів», — йдеться у повідомленні.
Як уточнили в Міноборони, вантажі надходять декількома партіями, це одна з них.
Від 2014 року Україна отримала матеріально-технічної підтримки від США на загальну суму понад $2 мільярди.
- 1 вересня в Білому домі відбулася зустріч Зеленського і Байдена. Вона тривала трохи понад дві години. За результатами зустрічі пресконференції не було, але обидві сторони опублікували спільну заяву, яка стосується реформ, оборонної допомоги, поглиблення співпраці у військовій і економічній сферах.
- Зеленський заявив, що задоволений результатом переговорів, а спільну заяву назвав «дуже потужною».
- 22 вересня комітет з правил Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік, зокрема й збільшення безпекової допомоги Україні на $50 мільйонів. Якщо в грудні законопроєкт ухвалять, Україна загалом отримає $300 мільйонів допомоги.