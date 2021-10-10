Україна отримала від США вантаж із медичним майном, озброєнням та засобами радіолокації. Загальна вартість допомоги — $60 млн

До міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибув літак із вантажем додаткової безпекової допомоги від уряду США.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

«Окрім раніше погодженого обсягу у 250 млн доларів, Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на 60 млн доларів», — йдеться у повідомленні.

Як уточнили в Міноборони, вантажі надходять декількома партіями, це одна з них.

Від 2014 року Україна отримала матеріально-технічної підтримки від США на загальну суму понад $2 мільярди.