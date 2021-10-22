«Білоруський дім в Україні» просить Кабмін продовжити білорусам термін легального проживання

«Білоруський дім в Україні» попросив Кабмін продовжити ще на рік свою постанову, яка дозволяє білорусам легально перебувати в Україні до 180 днів.

Про це йшлося на зустрічі радниці — уповноваженої президента з питань забезпечення прав захисників України Альони Вербицької з представниками діаспори та іноземцями, пише пресслужба ОП.

«Окрему увагу приділили питанням перебування громадян Білорусі на території нашої держави. Представники громадського об’єднання «Білоруський дім в Україні» подякували українській стороні за підтримку білорусів, однак акцентували увагу на необхідності продовження на рік строку дії постанови уряду, яка дозволяє білоруським громадянам легально перебувати в Україні протягом 180 діб», — йдеться у повідомленні.

Також на зустрічі порушували питання щодо підтримки волонтерів-іноземців, які допомагають українським військовим на Донбасі.