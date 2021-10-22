«Беларусский дом в Украине» просит Кабмин продлить беларусам срок легального проживания

«Беларусский дом в Украине» попросил Кабмин продлить еще на год свое постановление, которое позволяет беларусам легально находиться в Украине до 180 дней.

Об этом шла речь на встрече советника — уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алены Вербицкой с представителями диаспоры и иностранцами, пишет пресс-служба ОП.

«Особое внимание уделили вопросам пребывания граждан Беларуси на территории нашего государства. Представители общественного объединения «Беларусский дом в Украине» поблагодарили украинскую сторону за поддержку беларусов, однако акцентировали внимание на необходимости продления на год срока действия постановления правительства, которое позволяет беларусским гражданам легально находиться в Украине в течение 180 суток», — говорится в сообщении.

Также на встрече поднимался вопрос о поддержке волонтеров-иностранцев, которые помогают украинским военным на Донбассе.