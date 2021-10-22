«Беларусский дом в Украине» просит Кабмин продлить беларусам срок легального проживания

«Беларусский дом в Украине» попросил Кабмин продлить еще на год свое постановление, которое позволяет беларусам легально находиться в Украине до 180 дней.
Об этом шла речь на встрече советника — уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алены Вербицкой с представителями диаспоры и иностранцами, пишет пресс-служба ОП.
«Особое внимание уделили вопросам пребывания граждан Беларуси на территории нашего государства. Представители общественного объединения «Беларусский дом в Украине» поблагодарили украинскую сторону за поддержку беларусов, однако акцентировали внимание на необходимости продления на год срока действия постановления правительства, которое позволяет беларусским гражданам легально находиться в Украине в течение 180 суток», — говорится в сообщении.
Также на встрече поднимался вопрос о поддержке волонтеров-иностранцев, которые помогают украинским военным на Донбассе.
- 27 сентября Лукашенко заявил, что США под видом учебно-тренировочных лагерей создают в Украине «базы», на которых учат «работе против Беларуси». Он пожаловался на «новый фронт» и пообещал решить этот вопрос с Путиным. В МИД Украины его слова назвали безосновательными инсинуациями.
- До этого Лукашенко сообщил, что на границе с Украиной планируют развернуть зенитно-ракетные комплексы C-400, которые стране поставит Россия.