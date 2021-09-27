Лукашенко пожаловался на «новый фронт» против Беларуси в Украине и пообещал решить этот вопрос с Путиным

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы США под видом учебно-тренировочных лагерей создают в Украине «фактически базы», на которых учат «работе по Беларуси».

Об этом он заявил во время встречи с руководством силового блока 27 сентября.

«Они туда, в Украину, тянут натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, этот вопрос он неоднократно обсуждал с президентом России Владимиром Путиным и «договорились, что там надо делать какие-то действия».