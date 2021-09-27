Лукашенко пожалівся на «новий фронт» проти Білорусі в Україні та пообіцяв вирішити це питання з Путіним

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито США під виглядом навчально-тренувальних таборів створюють в Україні «фактично бази», на яких вчать «роботі проти Білорусі».

Про це він заявив під час зустрічі з керівництвом силового блоку 27 вересня.

«Вони туди, в Україну, тягнуть натовські війська. Під виглядом навчальних центрів вони створюють фактично бази. Бази Сполучені Штати створюють в Україні. Ясно, що нам треба на це реагувати», — наголосив Лукашенко.

За його словами, це питання він неодноразово обговорював із президентом Росії Володимиром Путіним і «домовилися, що там треба робити якісь дії».