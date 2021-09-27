МИД Украины ответил Лукашенко на обвинения в развертывании «баз» против Беларуси

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко об угрозе Беларуси со стороны Украины.

Представитель МИД Олег Николенко в комментарии «Европейской правде» назвал слова Лукашенко о якобы развертывании военных баз США в Украине для атак на Беларусь безосновательными инсинуациями.

«Очевидно, что Александр Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики относительно угроз со стороны стран Запада и Украины в частности. Он разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу России», — сказал он.

Николенко подчеркнул, что основная угроза исходит со стороны России и Минску стоит принять меры, чтобы не превратится в придаток России. «Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Беларуси», — добавил он.