МЗС України відповіло Лукашенку на звинувачення у розгортанні «баз» проти Білорусі

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про загрозу Білорусі з боку України.

Представник МЗС Олег Ніколенко в коментарі «Європейській правді» назвав слова Лукашенка про нібито розгортання військових баз США в Україні для атак на Білорусь безпідставними інсинуаціями.

«Очевидно, що Олександр Лукашенко вже повністю засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики щодо загроз з боку країн Заходу та України зокрема. Він просторікує про примарні американські бази та табори бойовиків в Україні, паралельно перетворюючи сусідню нам Білорусь на суцільну військову базу Росії», — сказав він.

Ніколенко наголосив, що основна загроза виходить з боку Росії, і Мінську варто вжити заходів, щоб не перетворитися на придаток Росії. «Україна ніколи не втручалася і не втручатиметься у справи сусідньої Білорусі», — додав він.