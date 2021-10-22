РНБО доручила Кабміну забезпечити безперебійне постачання газу для населення

За три дні Кабінет міністрів повинен налагодити механізм безперебійного постачання газу для побутових та інших споживачів до кінця опалювального сезону.
Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
«Кабміну доручено протягом трьох днів вжити заходів для встановлення механізму безперебійного, без права відключення, постачання газу побутовим споживачам, бюджетним організаціям, підприємствам теплопостачання, комунальним неприбутковим підприємствам», — заявив Данілов.
- Глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко запевняє, що газу, який Україна накопичила у підземних сховищах, вистачить для проходження опалювального сезону.
- У Львівській, Закарпатській та Хмельницькій областях адміністрації почали розглядати надзвичайну ситуацію, що склалася із забезпечення природним газом бюджетних установ на осінньо-зимовий період. Водночас заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що «це маніпуляція», і запевнив, що газу цілком достатньо.
- Перед цим стало відомо, що українські теплоелектроцентралі значно зменшили виробництво електроенергії, а ті, що частково використовують вугілля, припинили роботу. Причина цього — рекордні ціни на газ і вугілля.