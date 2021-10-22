СНБО поручил Кабмину обеспечить бесперебойное снабжение газа для населения

За три дня Кабинет министров должен наладить механизм бесперебойных поставок газа для бытовых и других потребителей до конца отопительного сезона.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Кабмину поручено в течение трех дней принять меры для установления механизма бесперебойных, без права отключения, поставок газа бытовым потребителям, бюджетным организациям, предприятиям теплоснабжения, коммунальным неприбыльным предприятиям», — заявил Данилов.