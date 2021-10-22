Повністю вакциновані жителі Києва не потраплять під посилення карантину

Жителі Києва, які пройшли повну вакцинацію проти коронавірусу, зможуть повноцінно відвідувати усі заклади у столиці — посилення карантину їх не торкнеться. Всі обмеження стосуватимуться винятково невакцинованих осіб.

Про це заявила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко на пресконференції 22 жовтня.

«Майбутні обмеження, які є у «червоній» зоні, насамперед стосуватимуться невакцинованих. Вакциновані — ті хто має дві дози та сертифікат — зможуть вільно пересуватися, жити звичним життям, користуватися всіма вигодами, спілкуватися з людьми як і зазвичай», — наголосила чиновниця.

Вона закликала людей зробити щеплення проти коронавірусу, оскільки у Києві наразі є достатня кількість різних препаратів.