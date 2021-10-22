Повністю вакциновані жителі Києва не потраплять під посилення карантину

Жителі Києва, які пройшли повну вакцинацію проти коронавірусу, зможуть повноцінно відвідувати усі заклади у столиці — посилення карантину їх не торкнеться. Всі обмеження стосуватимуться винятково невакцинованих осіб.
Про це заявила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко на пресконференції 22 жовтня.
«Майбутні обмеження, які є у «червоній» зоні, насамперед стосуватимуться невакцинованих. Вакциновані — ті хто має дві дози та сертифікат — зможуть вільно пересуватися, жити звичним життям, користуватися всіма вигодами, спілкуватися з людьми як і зазвичай», — наголосила чиновниця.
Вона закликала людей зробити щеплення проти коронавірусу, оскільки у Києві наразі є достатня кількість різних препаратів.
Старостенко додала, що у Києві щодня зростає кількість нових хворих та зменшується можливість підключати усіх до кисневих апаратів.
- В Україні зупинилися два основних виробники медичного кисню. Тепер Міністерство охорони здоров’я екстрено шукає альтернативні поставки.
- В Україні за добу 21 жовтня встановили три рекорди: виявили найбільшу з початку пандемії кількість хворих на коронавірус, померлих від нього та вакцинованих. Так, виявили 23 785 нових хворих. Попередній максимум був за добу 20 жовтня цього року — 22 415 випадків. Також за минулу добу від коронавірусу померли 614 людей (попередній рекорд 546), шпиталізували із коронавірусом 5 141 людину.