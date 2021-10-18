У Києві є підстави оголосити «червону» зону. Вже 70% ліжок зайняті пацієнтами

У Києві зайнято вже 70% місць для хворих на коронавірус, чого достатньо для переведення столиці у «червону» зону.
Про це заявив голова комітету ВРУ з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, передає Інтерфакс-Україна.
«Наразі Київ ввів другу чергу лікарень для хворих на COVID. Київ сьогодні завантажений на 70%, а це вже причина, щоб оголошувати «червону» зону», — сказав Радуцький.
Він нагадав, що в Україні діє адаптивний карантин, й ухвалювати рішення, до якої карантинної зони належить той чи інший регіон, мають на місцевому рівні.
Водночас глава столичної Держспоживслужби Олег Рубан заявив, що наразі є підстави для того, щоб перевести Київ до «помаранчевої» зони карантину, однак «червона» зона столиці поки не загрожує.
- Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області від 18 жовтня перейшли до «червоної» зони карантину. У «червоній» зоні відвідувати кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця можуть лише повністю вакциновані. Школи в «червоній» зоні можуть працювати, якщо 100% викладачів зробили щеплення. Також з 15 жовтня у «червоні зоні» перебуває Херсонська область.