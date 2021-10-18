В Киеве есть основания объявить «красную» зону. Уже 70% коек заняты пациентами

В Киеве занято уже 70% мест для больных коронавирусом, чего достаточно для перевода столицы в «красную» зону.
Об этом заявил председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает Интерфакс-Украина.
«Сейчас Киев ввел вторую очередь больниц для больных COVID. Киев сегодня загружен на 70%, а это уже причина, чтобы объявлять «красную» зону», — сказал Радуцкий.
Он напомнил, что в Украине действует адаптивный карантин, и принимать решение, к какой карантинной зоне относится тот или иной регион, должны на местном уровне.
В то же время глава столичной Госпотребслужбы Олег Рубан заявил, что сейчас есть основания для того, чтобы перевести Киев в «оранжевую» зону карантина, однако «красная» зона столице пока не грозит.
- Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области с 18 октября перешли в «красную» зону карантина. В «красной» зоне посещать кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места могут только полностью вакцинированные. Школы в «красной» зоне могут работать, если 100% преподавателей сделали прививки. Также с 15 октября в «красной зоне» находится Херсонская область.