Полностью вакцинированые жители Киева не попадут под усиления карантина

Жители Киева, которые прошли полную вакцинацию против коронавируса, смогут полноценно посещать все заведения в столице — усиление карантина их не коснется. Все ограничения будут касаться исключительно невакцинированных людей.

Об этом заявила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко на пресс-конференции 22 октября.

«Будущие ограничения, которые есть в «красной» зоне, прежде всего будут касаться невакцинированных. Вакцинированые — те кто имеет две дозы и сертификат — смогут свободно передвигаться, жить обычной жизнью, пользоваться всеми выгодами, общаться с людьми как обычно», — отметила чиновница.

Она призвала людей сделать прививку против коронавируса, поскольку в Киеве сейчас есть достаточное количество различных препаратов.