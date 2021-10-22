Полностью вакцинированые жители Киева не попадут под усиления карантина

Жители Киева, которые прошли полную вакцинацию против коронавируса, смогут полноценно посещать все заведения в столице — усиление карантина их не коснется. Все ограничения будут касаться исключительно невакцинированных людей.
Об этом заявила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко на пресс-конференции 22 октября.
«Будущие ограничения, которые есть в «красной» зоне, прежде всего будут касаться невакцинированных. Вакцинированые — те кто имеет две дозы и сертификат — смогут свободно передвигаться, жить обычной жизнью, пользоваться всеми выгодами, общаться с людьми как обычно», — отметила чиновница.
Она призвала людей сделать прививку против коронавируса, поскольку в Киеве сейчас есть достаточное количество различных препаратов.
Старостенко добавила, что в Киеве ежедневно растет количество новых больных и уменьшается возможность подключать всех к кислородным аппаратам.
- В Украине остановились два основных производителя медицинского кислорода. Теперь Министерство здравоохранения экстренно ищет альтернативные поставки.
- В Украине за сутки 21 октября установили три рекорда: выявили самое большое с начала пандемии количество больных коронавирусом, умерших от него и вакцинированных. Так, выявили 23 785 новых больных. Предыдущий максимум был за сутки 20 октября этого года — 22 415 случаев. Также за минувшие сутки от коронавируса умерли 614 человек (предыдущий рекорд 546), госпитализированы с коронавирусом 5 141 человек.