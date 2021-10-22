На Ямайці арештували колумбійця за підозрою у вбивстві президента Гаїті

На Ямайці арештували громадянина Колумбії за підозрою у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза. Про це повідомляє Reuters.

Заарештованого звати Маріо Антоніо Паласіос.

«Він є частиною групи найманців. Ця людина дуже небезпечна», — заявили поліцейські.

Зазначимо, що в числі основних підозрюваних у вбивстві президента — група колумбійських найманців, однак нікому ще не висунули звинувачень.