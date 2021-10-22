На Ямайці арештували колумбійця за підозрою у вбивстві президента Гаїті

На Ямайці арештували громадянина Колумбії за підозрою у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза. Про це повідомляє Reuters.
Заарештованого звати Маріо Антоніо Паласіос.
«Він є частиною групи найманців. Ця людина дуже небезпечна», — заявили поліцейські.
Зазначимо, що в числі основних підозрюваних у вбивстві президента — група колумбійських найманців, однак нікому ще не висунули звинувачень.
- 53-річного президента Моїза вбили в його резиденції 7 липня. Моїз отримав десятки кульових поранень, а на місці знайшли гільзи калібру 5,56 і 7,62 мм. Під час нападу також поранили дружину президента, її госпіталізували в Маямі, а 10 липня вона вперше виступила із публічною заявою.
- 9 липня влада Гаїті повідомила, що президента вбила група найманців із 28 осіб, усі — громадяни Колумбії та США.
- Тимчасовим президентом Гаїті після вбивства Жовенеля Моїза призначили Жозефа Ламбера — представника верхньої палати парламенту.