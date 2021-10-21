НАЗК у звітах партій виявило ознаки 30 кримінальних порушень. У списку і «Слуга народу»

Національне агентство з попередження корупції (НАЗК) за 9 місяців роботи у напрямку запобігання політичній корупції виявило ознаки 30 кримінальних порушень у звітах партій і склало 232 протоколи про адміністративні правопорушення.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

З травня НАЗК приймає всі звіти партій за всі квартали 2021 року лише в електронному вигляді через Реєстр звітів POLITDATA. У ньому зареєструвалися лише 123 партії з 365, але серед них усі партії, які представлені у Верховній Раді.

У той же час дуже мало партій подало звіти, оскільки в кінці березня 2020 року Верховна Рада дозволила партіям не подавати фінзвіти до завершення «заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби». У політсил є 40 днів на подачу після закінчення карантину, за умови, що його не продовжать. Поки у партій є час до 9 лютого 2022 року.

З початку року НАЗК перевірило 352 звіти. 148 адмінпротоколів оформлено за порушення порядку подання звіту, 84 протоколи за порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку партії, а 30 повідомлень про ознаки кримінального правопорушення у звітах направлено до поліції.

Серед порушників — «Перемога Пальчевського», Радикальна партія Олега Ляшка, «Слуга народу», «Довіряй ділам», «Конгрес українських націоналістів», «Блок Кернеса — Успішний Харків», «Демократична сокира» та інші.