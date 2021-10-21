НАПК в отчетах партий выявило признаки 30 уголовных нарушений. В списке и «Слуга народа»

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) за 9 месяцев работы по направлению предотвращения политической коррупции выявило признаки 30 уголовных нарушений в отчетах партий и составило 232 протокола об административных правонарушениях.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
С мая НАПК принимает все отчеты партий за все кварталы 2021 года только в электронном виде через Реестр отчетов POLITDATA. В нем зарегистрировались только 123 партии из 365, но среди них все партии, которые представлены в Верховной Раде.
В то же время очень мало партий подало отчеты, поскольку в конце марта 2020 года Верховная Рада разрешила партиям не подавать финотчеты до завершения «мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни». У политсил есть 40 дней на подачу после окончания карантина, при условии, что его не продлят. Пока у партий есть время до 9 февраля 2022 года.
С начала года НАПК проверило 352 отчета. 148 админпротоколов оформлено за нарушение порядка представления отчета, 84 протокола за нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку партии, а 30 сообщений о признаках уголовного правонарушения в отчетах направлены в полицию.
Среди нарушителей — «Перемога Пальчевського», Радикальная партия Олега Ляшко, «Слуга народа», «Доверяй делам», «Конгресс украинских националистов», «Блок Кернеса — Успешный Харьков», «Демократична сокира» и другие.
- Ранее движение «ЧЕСНО» сообщило, что партии не отчитались за потраченные 1,5 млрд грн, которые получили из бюджета. Движение отмечает, что большинство партий около 1,5 года не подают отчетности из-за «карантинной отсрочки».
- В начале 2021 года профильный комитет Рады одобрил законопроект № 4611, который помог бы восстановить обязательную отчетность, но на голосование его так и не вынесли.
- В марте в Раду внесли законопроект № 5253, который фактически уничтожает контроль за тем, как партии тратят государственные средства. Его раскритиковали большинство общественных организаций. В июне комитет Рады его отклонил.