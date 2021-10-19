«ЧЕСНО»: Парламентські партії не відзвітували за витрачені 1,5 млрд грн, які отримали з бюджету

Парламентські партії не показали, куди і на що витратили 1,5 мільярда гривень, які їм виділили з держбюджету.

Про це повідомляє рух «ЧЕСНО», який проаналізував дані на сайті Національного агентства із запобігання корупції і в реєстрі POLITDATA.

Рух зазначає, що більшість партій близько 1,5 року не подають звітності.

«У 2020—2021 роках вони отримали з кишень платників податків майже мільярд гривень базового державного фінансування та ще майже пів мільярда компенсації за витрати на ведення виборчої кампанії. Через відсутність звітів неможливо зʼясувати, як партії розпоряджаються цими коштами», — заявили в «ЧЕСНО».

Формально політсили не порушують закон, але ігнорують всі принципи прозорості. При цьому фінансування партій з кожним роком збільшується — в бюджеті на 2022 рік закладено рекордні 886 млн гривень. Рух акцентує увагу на тому, що Україна — єдина країна в Європі, де партіям дозволили не звітувати, пояснюючи це боротьбою з наслідками коронавірусу.

По всій країні кількість партій (всього близько 380), які подають фінзвіти, системно зменшується з початку 2020 року. За перший квартал минулого року звіти подала 251 партія, а в цьому році за перший квартал тільки 75.

ЧЕСНО

У «ЧЕСНО» вважають, що такий стан справ повʼязаний із хорошою роботою Національного агентства із запобігання корупції, яке після перевірок припиняло фінансування трьох партій — «Голос», «Слуга народу», «Батьківщина».