Верховна Рада звільнила міністра екології Абрамовського

15 жовтня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що Міністерство навколишнього середовища не в достатньому обсязі виконує укази президента, тому члени РНБО тоді доручили премʼєру розглянути питання роботи керівництва міністерства. Пізніше Абрамовський підтвердив, що подав у відставку після цього засідання РНБО. Також міністр уточнив, що загалом Рада нацбезпеки контролює виконання 83 екозавдань, із них виконані 22.