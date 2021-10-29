Міністр екології Абрамовський подав у відставку після засідання РНБО — роботу міністерства визнали неефективною

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський подав у відставку через негативну оцінку його роботи з боку Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Про це він заявив в інтерв’ю порталу Green Deal.

«15 жовтня відбулося засідання РНБО, на якому розглядалось питання виконання указів президента з боку Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я зробив доповідь: вважаю, що стан виконання указів далеко не найгірший. Проте була також співдоповідь секретаря РНБО Олексія Данілова, і він зауважив, що міністерство невчасно виконує укази президента. Для мене це прозвучало як оцінка роботи», — розповів Абрамовський.