Министр экологии Абрамовский подал в отставку после заседания СНБО — работу министерства сочли неэффективной

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский подал в отставку из-за негативной оценки его работы от Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Об этом он заявил в интервью порталу Green Deal.
«15 октября прошло заседание СНБО, на котором рассматривался вопрос выполнения указов президента со стороны Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Я сделал доклад: считаю, что состояние выполнения указов далеко не самое плохое. Однако был также доклад секретаря СНБО Алексея Данилова, и он отметил, что министерство несвоевременно выполняет указы президента. Для меня это прозвучало как оценка работы», — рассказал Абрамовский.
Также министр уточнил, что всего СНБО контролирует выполнение 83 экозаданий, из них выполнено 22.
«Еще как минимум девять также выполнены, но находятся в процессе смены статуса. В семи задачах Кабинет министров сменил ответственного исполнителя, переписал их на другие министерства. Еще четыре предполагают не окончательную, а периодическую отчетность. Три другие задачи уже [на время заседания] находились на рассмотрении в секретариате Кабмина», — добавил Абрамовский и отметил, что, по его мнению, уровень выполнения задач министерством «не так уж плох».
В то же время, глава Минэкологии подчеркнул, что не считает нужным оценивать выводы аппарата СНБО.
«Если нет доверия и данные, которые выдает СНБО, отличаются от тех, которые готовит министерство, — на то есть какая-то причина. Чтобы не искать источник этих причин, правильнее уйти с должности», — резюмировал он.
- 15 декабря 2020 года стало известно, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и министр по делам ветеранов Сергей Бессараб подали в отставку.
- На следующий день Рада уволила Бессараба, а отставку Абрамовского отложили.
- 19 октября глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что Абрамовский написал заявление об отставке.
- По данным «Бабеля», среди кандидатов на место Абрамовского — глава Черкасской ОГА Александр Скичко, бывший глава Государственной экологической инспекции и экс-нардеп Егор Фирсов, депутат от «Слуги народа» Андрей Жупанин и Руслан Стрелец — заместитель Абрамовского.