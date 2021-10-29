Министр экологии Абрамовский подал в отставку после заседания СНБО — работу министерства сочли неэффективной

«15 октября прошло заседание СНБО, на котором рассматривался вопрос выполнения указов президента со стороны Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Я сделал доклад: считаю, что состояние выполнения указов далеко не самое плохое. Однако был также доклад секретаря СНБО Алексея Данилова, и он отметил, что министерство несвоевременно выполняет указы президента. Для меня это прозвучало как оценка работы», — рассказал Абрамовский.

Об этом он заявил в интервью порталу Green Deal .

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский подал в отставку из-за негативной оценки его работы от Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Также министр уточнил, что всего СНБО контролирует выполнение 83 экозаданий, из них выполнено 22.

«Еще как минимум девять также выполнены, но находятся в процессе смены статуса. В семи задачах Кабинет министров сменил ответственного исполнителя, переписал их на другие министерства. Еще четыре предполагают не окончательную, а периодическую отчетность. Три другие задачи уже [на время заседания] находились на рассмотрении в секретариате Кабмина», — добавил Абрамовский и отметил, что, по его мнению, уровень выполнения задач министерством «не так уж плох».

В то же время, глава Минэкологии подчеркнул, что не считает нужным оценивать выводы аппарата СНБО.

«Если нет доверия и данные, которые выдает СНБО, отличаются от тех, которые готовит министерство, — на то есть какая-то причина. Чтобы не искать источник этих причин, правильнее уйти с должности», — резюмировал он.