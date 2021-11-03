Верховная Рада уволила министра экологии Абрамовского

Верховная Рада на заседании 3 ноября уволила министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, который 19 октября написал заявление об увольнении.
За это решение проголосовали 322 депутата. По данным «Бабеля», на должность главы Министерства экологии претендует действующий замминистра Руслан Стрелец.
15 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что Министерство окружающей среды не в достаточном объеме выполняет указы президента, поэтому члены СНБО тогда поручили премьеру рассмотреть вопросы работы руководства министерства. Позже Абрамовский подтвердил, что подал в отставку после этого заседания СНБО. Также министр уточнил, что в целом Совет нацбезопасности контролирует выполнение 83 эко-заданий, из них выполнено 22.
- Роман Абрамовский в свое время работал в различных энергетических компаниях, в том числе на руководящих должностях. С 2006 до 2012 года он был гендиректором «Укрстальконструкции». В 2015 году его назначили заместителем министра по вопросам ЖКХ, а в 2019-м — заместителем министра по вопросам энергетики и защиты окружающей среды. На должности министра экологии он был с 19 июня 2020 года.
- 15 декабря 2020 года стало известно, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и министр по делам ветеранов Сергей Бессараб подали в отставку. На следующий день Рада уволила Бессараба, а отставку Абрамовского отложили.
- В сентябре глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал осенью замену трех-четырех министров.