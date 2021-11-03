Верховная Рада уволила министра экологии Абрамовского

15 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что Министерство окружающей среды не в достаточном объеме выполняет указы президента, поэтому члены СНБО тогда поручили премьеру рассмотреть вопросы работы руководства министерства. Позже Абрамовский подтвердил, что подал в отставку после этого заседания СНБО. Также министр уточнил, что в целом Совет нацбезопасности контролирует выполнение 83 эко-заданий, из них выполнено 22.