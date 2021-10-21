Оператор ГТС України теж подав заявку на участь у сертифікації «Північного потоку — 2»

Оператор ГТС України слідом за НАК «Нафтогаз України» подав заявку в німецький енергорегулятор Bundesnetzagentur на участь у сертифікації оператора російського газопроводу «Північний потік — 2».

Про це повідомила пресслужба оператора.

У ОГТС України вважають, що сертифікація Nord Stream-2 AG порушить права і комерційні інтереси Оператора ГТС України, що є підставою для заявки.

«Північний потік — 2» не спрямований на диверсифікацію маршрутів транспортування газу і загрожує безпеці поставок газу в Європу», — заявив гендиректор ОГТС Сергій Макогон, додавши, що дозвіл «потоку» здійснювати транзит газу під контролем «Газпрому» призведе до безповоротної зміни конфігурації української ГТС.