Оператор ГТС Украины тоже подал заявку на участие в сертификации «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» не направлен на диверсификацию маршрутов транспортировки газа и угрожает безопасности поставок газа в Европу», — заявил гендиректор ОГТС Сергей Макогон, добавив, что разрешение «потоку» осуществлять транзит газа под контролем «Газпрома» приведет к безвозвратному изменению конфигурации украинской ГТС.

В ОГТС Украины считают, что сертификация Nord Stream-2 AG нарушит права и коммерческие интересы Оператора ГТС Украины, что является основанием для заявки.

Об этом сообщила пресс-служба оператора.

Оператор ГТС Украины вслед за НАК «Нафтогаз Украины» подал заявку в немецкий энергорегулятор Bundesnetzagentur на участие в сертификации оператора российского газопровода «Северный поток — 2».

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко пояснял, что участие Украины в сертификации даст возможность украинской стороне объяснить партнерам вред от трубопровода. Если допуск будет одобрен, то регулятор формально обязан учитывать позицию «Нафтогаза» и ОГТС.

К сертификации уже допущены польская PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие.