Оператор ГТС Украины тоже подал заявку на участие в сертификации «Северного потока — 2»

Оператор ГТС Украины вслед за НАК «Нафтогаз Украины» подал заявку в немецкий энергорегулятор Bundesnetzagentur на участие в сертификации оператора российского газопровода «Северный поток — 2».
Об этом сообщила пресс-служба оператора.
В ОГТС Украины считают, что сертификация Nord Stream-2 AG нарушит права и коммерческие интересы Оператора ГТС Украины, что является основанием для заявки.
«Северный поток — 2» не направлен на диверсификацию маршрутов транспортировки газа и угрожает безопасности поставок газа в Европу», — заявил гендиректор ОГТС Сергей Макогон, добавив, что разрешение «потоку» осуществлять транзит газа под контролем «Газпрома» приведет к безвозвратному изменению конфигурации украинской ГТС.
Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко пояснял, что участие Украины в сертификации даст возможность украинской стороне объяснить партнерам вред от трубопровода. Если допуск будет одобрен, то регулятор формально обязан учитывать позицию «Нафтогаза» и ОГТС.
К сертификации уже допущены польская PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие.
- 10 сентября 2021 года строительство трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершили. Газопровод предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
- Немецкий регулятор получил документы для сертификации «Северного потока — 2», у него есть четыре месяца для решения. Если регулятор сертифицирует его, начнутся поставки газа.