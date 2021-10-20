МОЗ ініціює відставку керівника охорони здоров’я Запоріжжя через поганий процес вакцинації у місті

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що ініціює відставку керівника охорони здоров’я Запоріжжя. За його словами, у місті було неправильно вибудовано процес вакцинації від коронавірусу.
Про це пише пресслужба МОЗ.
«На жаль, у деяких центрах масової вакцинації логістично неправильно вибудуваний процес або неправильно розрахована кількість таких центрів. І як показала моя поїздка до Запоріжжя, все, що було неможливе, стає можливим, якщо докласти зусилля та визначити це пріоритетом. І за вчорашній день і в Запорізькій області, і в Україні зробили рекордну кількість щеплень за добу — понад 226 тисяч. І це не межа — регіони можуть і повинні нарощувати темпи далі. Але, на жаль, не всі відповідальні це розуміють, тому буду ініціювати відсторонення керівника охорони здоров’я міста Запоріжжя», — заявив Ляшко.
Він зазначив, що у місті діють вже шість центрів масової вакцинації від коронавірусу, а найближчим часом відкриються ще два.
Прізвище конкретного чиновника Ляшко не назвав. Водночас очільницею Департаменту охорони здоров'я міськради Запоріжжя наразі є Вікторія Ушакова.
- Із 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.
- Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області від 18 жовтня перейшли до «червоної» зони карантину. У «червоній» зоні відвідувати кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця можуть лише повністю вакциновані люди. Школи в «червоній» зоні можуть працювати, якщо 100% викладачів зробили щеплення. Також з 15 жовтня у «червоні зоні» перебуває Херсонська область.