В Україні за добу вакцинували понад 220 тисяч людей — це рекорд

В Україні за добу вівторка 19 жовтня вакцинували від коронавірусу 226 587 людей — це рекордна кількість з початку кампанії. Першу дозу отримали 142 141 людина, другу — 84 446.

Про це 20 жовтня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Загалом з початку вакцинації в Україні прищепили 8 207 903 людини, із них отримали обидві дози препарату 6 658 010 людей.