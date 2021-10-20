В Украине за сутки вакцинировали более 220 тысяч человек — это рекорд

Всего с начала вакцинации в Украине привили 8 207 903 человека, из них получили обе дозы 6 658 010 человек.

В Украине за сутки вторника 19 октября вакцинировали от коронавируса 226 587 человек — это рекордное количество с начала кампании. Первую дозу получил 142 141 человек, вторую — 84 446.

Также за сутки 19 октября выявили 18 912 новых случая коронавируса, госпитализировали 5 468 человек, умерли от ковида 495. Минздрав напоминает, что 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированные.

Всего за время пандемии состоянию на 20 октября в Украине ковидом заболели 2 679 185 человек, умерли от него 61 843.

Перед этим Министерство здравоохранения сообщило, что Украина использовала половину доз вакцин от коронавируса, есть еще более 12 миллионов. Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что Украина способна удовлетворить потребность в вакцинации на уровне 1,5 миллиона прививок в неделю.