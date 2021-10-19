Минздрав: Украина использовала половину доз вакцин от коронавируса, есть еще более 12 миллионов

Украина с начала пандемии коронавируса получила 24,7 млн доз вакцин, использовала 12,3 млн доз.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Украина получила:

10,4 млн доз вакцины CoronaVac — сейчас в наличии 6,4 млн доз;

7,4 млн доз Pfizer — осталось 1,6 млн доз;

4,9 млн доз AstraZeneca (Covishild, SKBio, Vaxzevria) — осталось 2,4 млн доз;

2 млн доз Moderna — полностью использовали.

Утром 19 октября глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что Украина способна удовлетворить потребность в вакцинации на уровне 1,5 миллиона прививок в неделю. Сейчас самый высокий суточный рекорд составляет 193 тысячи уколов.